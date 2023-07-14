Археологи виявили у Варшаві нацистську майстерню часів Голокосту

Археологи, які розкопували колишнє гетто на вулиці Анелвіча у Варшаві, Польща, виявили колишню майстерню нацистів. Її використовували для виготовлення столових приборів.

Ця знахідка є унікальною, оскільки майстерня збереглася майже повністю. Збереглася дерев’яна підлога та підстави верстатів, повідомляє Jerusalem Post.

Зазначається, що майстерня використовувалася як до, так і під час Голокосту. Про це свідчить те, що на деяких столових приладах було вишито німецький орел.

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"Крім столових приборів виготовляли також прикраси, емблеми. Ми знайшли, наприклад, значки єврейської організації "Дрор", яка діє в Польщі. Це була організація, яка готувала молодь до виїзду в Палестину, її учасники приєднувалися до руху опору. під час війни та брав участь у повстанні у гетто у Варшаві", – розказали археологи.

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Дослідники також виявили низку інших артефактів, захованих під дошками підлоги майстерні. Це були цукерки "Маковки" до Голокосту, фрагменти службового бейджа та фрагменти книги.

Під час роботи археологи виявили фрагмент значка, яким користувалися працівники заводу Fiat, відкритого в 1935 році.

Нагадаємо, в Австрії знайшли могильник раннього залізного віку, що містив рідкісні артефакти.

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