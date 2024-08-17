Армія рф атакувала КАБом Мирноград: майже знищена багатоповерхівка та пошкоджено супермаркет АТБ (фото, відео)

17 серпня вдарили російська армія атакувала керованою авіаційною бомбою багатоповерхівку та супермаркет АТБ у місті Мирноград Донецької області.

Про це повідомляє "РБК-Україна" і місцеві телеграм-канали.

Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося. Наразі відомо про 3 поранених.

Нагадаємо, 31 липня сили ППО відбили наймасованішу атаку росії на Україну від початку війни.

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