Армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами: горіли торговий центр, магазини, багатоповерхівка, є поранені (фото)

Вранці 21 березня рятувальники оприлюднили фото та відео масштабних пожеж, які спалахнули внаслідок чергової масованої атаки російських дронів на Одесу. Відомо про трьох постраждалих підлітків.

Про це повідомляє ДСНС України. "Росія вкотре завдала удару по Одещині. Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу виникли потужні пожежі: горіли торговий центр, магазини, також зазнала пошкоджень багатоповерхівка".

За інформацією рятувальників, троє підлітків отримали поранення. Їм надана необхідна допомога.

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 рятувальників та 22 одиниці спеціалізованої техніки. Роботи з розчищення завалів і гасіння тривали кілька годин.

ДСНС закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки під час повітряних атак.

Також, у ніч на 21 березня рятувальники показали фото наслідків чергової атаки російських військ по Запорізькому району. За попередніми даними, поранень зазнали п’ятеро людей, серед яких дитина. Згодом керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести осіб.

За інформацією ДСНС, ввечері 20 березня російська армія здійснила атаку керованими авіабомбами по населених пунктах Запорізького району. Постраждали 61-річний чоловік, троє жінок віком 50, 54 і 55 років, а також дитина. Пізніше стало відомо, що поранено й 4-річного хлопчика.

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Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Загорілися житлові будинки й автомобілі на загальній площі близько 700 квадратних метрів. Руйнувань зазнали два приватні будинки, ще три пошкоджені, також постраждали споруди на території дачного кооперативу.

За словами Івана Федорова, на місці працювали екстрені служби. До ліквідації наслідків атаки залучили 55 рятувальників та 9 одиниць техніки. Постраждалим надали необхідну допомогу, а роботи з розчищення та усунення наслідків тривають.

Нагадаємо, увечері 13 березня російська армія завдала трьох ударів по Харкову.За інформацією місцевої влади, під обстріл потрапили Основʼянський, Немишлянський і Новобаварський райони Харкова.

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