Ароматний та ніжний: як приготувати лавандовий мед

Цей мед можна використовувати для підсолоджування чаю та інших напоїв, у кулінарії та випічці. Купляти його доволі дорого, тому пропонуємо зробити його самостійно.

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Інгредієнти:

Мед – 200 г

Лаванда – 1 ч. л.

Спосіб приготування

Мед налийте мед у невелику каструлю та додайте суху лаванду. Нагрійте, але не доводьте до кипіння. Варіть на повільному вогні 20 хвилин, потім зніміть з вогню.

Перелийте в банку і закрийте кришкою.

За тиждень знову розігрійте мед і процідіть. Тримайте у темному місці.

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