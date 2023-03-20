Артилеристи 28-ї бригади розгромили установку окупантів 'Нона' (відео)

Українські військові знищили російську артустановку 2С9 "Нона". Окрім цього, захисникам України вдалося ліквідувати піхоту окупантів.

Зробити це вдалося артилеристам 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів зимового походу. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Понеділок, кажуть, день важкий. Але найважчий він для окупантів, яких "розбирають" наші артилеристи", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Прикордонники з дрона знешкодили групу окупантів під Бахмутом

На відео можна побачити, як українські артилеристи завдали влучного удару по російській артустановці. Внаслідок влучання, техніка окупантів потужно вибухнула.

Відео дня

На наступних кадрах показано ліквідацію піхоти ворога. Видно, як після влучання снаряда окупанти метушаться в окопі.

Втрати росіян, точний час та місце ліквідації артустановки не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!