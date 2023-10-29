"Асгардівці" та група "Шарк" показали відео знищення значної кількості техніки окупантів
Бійці ударного підрозділу "Асгард" 120 Окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ спільно з побратимами групи "Шарк" 28-ї окремої механізованої бригади Імені Лицарів Зимового Походу (28 ОМБр) на одному з напрямків фронту знищили сім одиниць бойової техніки російських окупантів.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він також показав відео ударів по військовій техніці російських інтервентів.
Читайте також: Окупант "побив світовий рекорд зі стрибків у довжину" завдяки роботі 33 бригади (відео)
"Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр", – повідомив він у коментарі до відео.
Було ліквідовано:
- Танк Т-72 (ще один уражено)
- 2С9 "Нона-С"
- РСЗВ "Град"
- ППО "Стріла"
- ППО ЗУ
- Артсистему "Мста Б".
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!