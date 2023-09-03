Автомеханік з 11-річним стажем розповів, на якому рівні слід тримати рівень палива у баку автомобіля

Механік із 11-річним стажем розкрив маловідомий паливний лайфхак, який може допомогти водіям економити гроші при заправці. Джеремі з Gasholes Garage поділився цією корисною порадою у своєму ролику на YouTube, наголошуючи на важливості догляду за паливною системою автомобіля.

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Він порадив глядачам утримувати бак авто завжди заповненим хоча б на чверть, а не чекати, поки він повністю не спорожніє. Джеремі пояснив, що паливо в баку виконує більше функцій, ніж просто живить двигун, пише The Sun

"Не використовуйте паливо в машині до кінця. Якщо ви постійно це робите, ви спалите паливний насос", – попередив він.

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Пояснюючи цю пораду, Джеремі вказав на те, що паливо в баку фактично служить охолоджувачем для паливного насоса. Якщо насос працює на порожньому баку, він перегрівається набагато сильніше і може вийти з ладу швидше.

Механік рекомендував тримати бак заповненим принаймні на чверть, наскільки це можливо. Якщо є чверть бака, і якщо у вас виникнуть проблеми, ви можете просто сісти в машину і поїхати.

Однак існує виняток з цього правила – це випадки, коли автомобіль буде припаркований на тривалий період. В таких випадках рекомендується злити паливо, особливо для дизельних двигунів, оскільки паливо може вибухнути, якщо його залишити на тривалий час без використання.

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