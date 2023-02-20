Байден в Києві: з'явилось відео підтвердження візиту президента США в Україну

У понеділок, 20 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відвідав Київ з неанонсованим візитом. Президента США помітили разом з президентом України Володимиром Зеленським біля Михайлівського собору в столиці.

Повідомляється, що Володимир Зеленський та Джо Байден вшанували пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору.

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Як тільки стало відомо, що Байден, можливо, прибув до столиці України, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Під звуки виття сирен американський лідер та президент України у Києві ходили біля Михайлівського собору.

Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі привітав рішення Байдена відвідати Україну: "Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців".

У заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому, зазначається:

"Поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну та непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

Коли путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся.

Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку – і ця підтримка триватиме.

Я також з нетерпінням чекаю поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Дудою та лідерами наших союзників зі східного флангу, а також висловити зауваження щодо того, як Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки народу України та основних цінностей людини, права та гідність у Статуті ООН, які об’єднують нас у всьому світі".

Додамо, що сьогодні стався перший візит Байдена до України у статусі президента Сполучених Штатів. Раніше він відвідував Україну, коли обіймав посаду віцепрезидента США. Це було у липні 2009 року, тричі у 2014 році, потім у грудні 2015 та у січні 2017 року.

Нагадаємо, останній раз президент Зеленський зустрічався з американським лідером у грудні 2022 року. Це сталося під час візиту українського президента до США.

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