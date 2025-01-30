Банани та авокадо з українських полів: кліматолог застерігає, що глобальне потепління змінить сільське господарство

Аграрії в Україні можуть отримати шанс збирати третій урожай та вирощувати екзотичні культури завдяки впливу глобального потепління на аграрний сектор. Наразі українські фермери висівають два типи культур: ярові, які сіють навесні, та озимі, що висаджуються восени.

Про це заявила кандидатка географічних наук, керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух в інтерв’ю "Главкому". За її словами, через зміни клімату озимі культури дозрівають значно швидше, а в окремих регіонах цей процес відбувається майже на місяць раніше, ніж було традиційно. Експертка вважає, що після збирання озимих можна використати вивільнені площі для посіву третього врожаю.

Деякі фермери вже впроваджують цю практику, висаджуючи гречку. Якщо засіяти її в червні після збору перших озимих, то до жовтня вона встигне дозріти, адже вересень фактично перетворився на ще один літній місяць", – зазначила експертка.

Читайте також: Без снігу та морозів: кліматологи пояснили, чому українські зими стали теплими

Віра Балабух наголосила, що температура поступово підвищується, і до кінця століття клімат у Харкові може стати таким же, як нині в Криму. Вже зараз у західних регіонах країни успішно вирощують фундук і мигдаль, і, на її думку, цей процес поступово охопить всю Україну.

"Умовна Тернопільщина зможе адаптуватися до вирощування субтропічних культур. Однак залишається одна серйозна проблема – часті весняні вторгнення холодного повітря. Згадайте минулий рік: у березні дерева розквітли, а в квітні вдарили заморозки. Такі різкі перепади температур здатні завдати значних збитків", – застерегла кліматологиня.

У той же час селекціонери активно займаються цією проблемою. Вже виведені сорти, здатні адаптуватися до кліматичних умов України. Як приклад, Віра Балабух зазначила, що в одному з ботанічних садів Києва хурму успішно вирощують понад 30 років, і вона чудово себе почуває.

Нагадаємо, кліматолог озвучила тривожні прогнози для України на літо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!