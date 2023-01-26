Батальйон 'Скала' показав роботу САУ 2С7 'Піон' біля Бахмута (відео)

Бійці батальйону розвідки "Скала" Сухопутних військ Збройних Сил України показали, як працюють по ворожих позиціях біля Бахмута. У якості "заспокійливого" наші захисники використали артилерійські установки "Піон".

Відео знищення російських загарбників з'явилося на сторінці батальйону у Фейсбуці. Ліквідація відбулася у південно-східній частині Бахмута.

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"Піхота доповіла, що окупанти закріпилися в будівлях у південно-східній частині Бахмута. На нас вийшли "продавці піонів" та попросили відкорегувати траєкторію польоту букетів до ворога. Бахмут – це Україна", – додали українські захисники в описі до цих кадрів.

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Довідково: САУ 2С7 "Піон" 203 – це самохідна артилерійська установка, призначена для знищення окремих особливо важливих об’єктів та руйнування фортифікаційних споруд. Ці установки броньовані. Ними керують командир установки, наводчик та механік-водій.

Основне озброєння САУ – 203-мм гармата 2А44, що має масу 14,6 т. Вона розташована в кормовій частини установки відкрито. Приводи наведення знаряддя – електрогідравлічні і механічні, пише Мілітарний.

Боєкомплект установки становить 40 пострілів роздільного заряджання. 4 з них становлять недоторканний запас

У 1985 році установка була модернізована та отримала назву 2С7М ("Піон-М"). У ході модернізації була підвищена скорострільність з 1,5 до 2,5 пострілів за хвилину, збільшений боєкомплект тощо.

Раніше у мережі показали розгром окупантів після українських "Піонів".

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