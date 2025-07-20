Безкоштовні путівки в санаторій: пенсіонерам розповіли, хто та як може отримати

Окрема категорія українських пенсіонерів має право на оздоровлення в санаторіях. Однак для цього потрібно виконати низку умов.

Раніше пенсіонери, що належать до пільгових категорій, мали можливість отримувати безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування, пише УНІАН. Йшлося про пенсіонерів з інвалідністю, осіб, які мають заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни, учасників бойових дій та тих, хто отримав інвалідність через війну. Інші пенсіонери не мали можливості скористатися безкоштовним санаторно-курортним лікуванням.

Проте з 2023 по 2025 роки у державному бюджеті не передбачено фінансування санаторно-курортного лікування для більшості пенсіонерів, навіть пільгових категорій. Єдина група, яка має право на безкоштовне лікування в санаторіях, — це особи, що повернулися з полону.

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Як отримати путівку до санаторію

Щоб отримати путівку для оздоровлення, потрібно подати необхідні документи до Управління соціального захисту населення за місцем проживання або в ЦНАП:

Заяву затвердженої форми;

Копію паспорта;

Копію ідентифікаційного коду;

Медичну довідку від лікаря, з яким укладено декларацію. Лікар має надати медичний висновок, в якому буде вказано, якого саме санаторно-курортного лікування потребує пацієнт.

Також необхідно надати копію документа, який підтверджує факт позбавлення особистої свободи через збройну агресію проти України.

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