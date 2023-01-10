Без жодної хімії: прості прийоми, як видалити плями іржі з підлоги за 10 хвилин

Очищення підлоги може бути виснажливим, особливо якщо на ній є ознаки іржі. На щастя, їх можна усунути, використовуючи натуральні продукти.

Сліди іржі зрештою надають вашій підлозі брудного вигляду. Тому Sante+ пояснили, як позбутися цієї проблеми за допомогою простого прийому.

Як прибрати сліди іржі на плитці природними засобами

1. Лимон для видалення іржі

Завдяки своїй кислоті лимон є одним із найкращих природних миючих засобів, які можна знайти під рукою. Він здатний усунути сліди іржі, які можуть бути на підлозі.

Щоб використовувати його для цієї мети, просто вичавіть лимонний сік у миску та додайте до нього дрібку солі. Потім налийте чверть чайної ложки цього розчину на сліди іржі, залиште діяти протягом 10 хвилин. Потім почистьте старою, використаною зубною щіткою з м’якою щетиною.

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2. Зубна паста для боротьби з іржею

Паста діє як ніжний і водночас ефективний засіб. Зубна паста з фтором видаляє, серед іншого, подряпини та плями. Якщо ви хочете позбавити підлогу від плям іржі, нанесіть на неї тонкий шар зубної пасти. Потім за допомогою старої зубної щітки з м’якою щетиною круговими рухами потріть уражену ділянку. На завершення очистіть плитку чистою водою.

3. Білий оцет для видалення іржі

Немає кращого домашнього засобу, ніж білий оцет. Кислотність білого оцту може подолати найстійкіші сліди, зокрема й іржі. Для того, щоб її подолати, вилийте три столові ложки оцту на сліди іржі та залиште на 5 хвилин. Потім чистою ганчіркою очистьте підлогу та повторіть операцію стільки разів, скільки потрібно, доки не зникнуть усі сліди іржі.

4. Помідори, щоб позбутися іржі

Помідори дуже ефективні у видаленні іржі та мінеральних відкладень. Щоб позбутися легких слідів іржі, особливо на керамічних поверхнях, візьміть помідор і розріжте його навпіл, насипте щіпку солі на іржаве місце і потріть його половиною помідора, потім дайте діяти до 7 хвилин. На завершення протріть м’якою тканиною.

Нагадаємо, що мікрохвильова піч – один з тих приладів, які обов'язково повинні бути на кожній кухні. Коли справа доходить до розморожування їжі або розігрівання страв, ми звертаємося до нього. Однак, мало хто знає, що мікрохвильовка має й інші дуже практичні та корисні функції.

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