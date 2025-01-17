Без одного важливого документа українцям не дозволять перетнути кордон з країною-сусідом: що потрібно мати з собою

Українцям, які планують перетин кордону з Молдовою на автомобілі, необхідно мати дійсний сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Без цього документа в'їзд до країни буде неможливим.

Про це повідомили в Державній митній службі (ДМС). За словами відомства, нові правила, що регулюють в'їзд автотранспорту до Молдови, вже набрали чинності.

"Відтепер водії повинні мати при собі чинний сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Молдовська сторона повідомляє, що ця вимога визначена Правилами дорожнього руху РМ, затвердженими Постановою уряду РМ від 13.05.2009 №357", – зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що сертифікат є необхідною вимогою для перетину кордону, оскільки без нього транспортні засоби не допускаються на територію Молдови.

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Раніше подібні вимоги ввела й Румунія. Як повідомляла ДМС, для в'їзду українцям потрібно мати такі документи:

чинне посвідчення водія, відповідне категорії транспортного засобу, яким він керує;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Згадана національна правова норма діє на всій території Румунії та поширюється на всіх осіб відповідно до положень Конвенції про дорожній рух від 1968 року (Віденська конвенція). Таким чином, забороняється рух транспортних засобів дорогами загального користування без періодичного технічного огляду або з простроченим періодичним технічним оглядом", – роз'яснили в ДМС.

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