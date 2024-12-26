Bitcoin-ETF від BlackRock фіксує рекордний відтік коштів на фоні масового відтоку з біткоїн-фондів

Bitcoin-ETF від BlackRock зазнав найбільшого одноденного відтоку коштів за всю історію, тоді як біткоїн-фонди загалом зафіксували відтік на $1,5 мільярда протягом чотирьох торгових днів. Цей спад, що стався напередодні Різдва, свідчить про складний період для Bitcoin-ETF.

Рекордний відтік з Bitcoin-ETF від BlackRock

24 грудня Bitcoin-ETF iShares від BlackRock (IBIT) зафіксував відтік на $188,7 мільйона, перевищивши попередній рекорд у $72,7 мільйона від 20 грудня, згідно з даними CoinGlass. Загалом, 12 спотових Bitcoin-ETF у США втратили $338,4 мільйона на Різдво. З 19 грудня загальний відтік сягнув $1,52 мільярда.

Інші ETF також зазнали значних втрат. Зокрема, Bitcoin-фонди від Fidelity Wise Origin та ARK 21Shares втратили $83,2 мільйона та $75 мільйонів відповідно 24 грудня. Винятком став Bitcoin-ETF від Bitwise, який зафіксував приплив у $8,5 мільйона.

Ethereum-ETF демонструють приплив коштів, незважаючи на спад у біткоїн-фондах

На противагу біткоїн-фондам, Ethereum-ETF продемонстрували стійкість із двома послідовними днями припливу коштів перед Різдвом. 24 грудня Ethereum-ETF залучили $53,6 мільйона, а 23 грудня — $130,8 мільйона.

З моменту запуску в липні Ethereum-ETF набули значної популярності, особливо в листопаді, що завершилося 18-денним періодом припливу коштів, перерваним 18 грудня.

Ethereum може перевершити Bitcoin у січні

На момент звітування Bitcoin торгувався на рівні $98,035 (+4,59%), тоді як Ethereum коштував $3,420 (+3,28%), за даними CoinMarketCap. Аналітики відзначають силу Ethereum відносно Bitcoin, з коефіцієнтом ETH/BTC на рівні 0,035, що вказує на можливість перевищення Ethereum у перші місяці 2025 року.

Bitcoin-ETF перевищують золоті фонди за AUM

Незважаючи на останній спад, Bitcoin-ETF у США вперше перевищили золоті фонди за обсягом активів під управлінням (AUM). Станом на 16 грудня біткоїн-фонди спільно управляли понад $129 мільярдами, обігнавши золоті фонди, згідно з K33 Research. Ця цифра включає як спотові BTC-ETF, так і ті, що відслідковують Bitcoin через фінансові деривативи, такі як ф’ючерси.

Хоча Ethereum продовжує набирати обертів, останні ринкові коливання Bitcoin підкреслюють волатильність криптоінвестицій наприкінці року.

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