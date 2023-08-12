Бадьорить та підвищує працездатність: користь та правила приготування чаю матча

Чай матча – це традиційний японський чай. Однак, останніми роками він набув популярності у світових кав'ярнях, замінивши каву як здоровий альтернативний напій.

Про це пише radiotrek.

Що ж таке чай матча?

Матча – це порошок, який виготовляється з подрібненого молодого чайного листя, розмеленого на кам'яних жорнах. Ідеальна якість матча досягається лише на японських плантаціях. Перед збором урожаю, що здійснюється наприкінці весни або на початку літа, чайні кущі рослини Camellia Sinensis захищають спеціальними навісами. Матча містить в собі у 137 разів більше антиоксидантів, ніж звичайний зелений чай, і у 70 разів більше, ніж апельсиновий сік, що ставить його у ряд лідерів за кількістю антиоксидантів серед усіх продуктів.

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Процес приготування чаю матча такий:

Після збору врожаю листя обробляють парою, сушать, видаляють стебла та прожилки, після чого розмелюють на дрібний порошок - це і є справжній чай матча. Важливо також враховувати умови зберігання та транспортування. Матча має бути щільно запакованою, захищеною від світла та зберігатися в прохолодному місці.

Які переваги вживання чаю матча?

Матча викликає бадьорість, як і кава, проте вплив на організм менш інтенсивний та тривалий. Він не супроводжується прискореним серцебиттям або пітливістю, що властиво після вживання кави. Замість цього, він підвищує робочу продуктивність, забезпечує зосередженість на завданні протягом тривалого часу та позитивний настрій.

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Як готувати чай матча?

Для приготування чаю матча слід використовувати традиційний посуд: керамічну чашу, бамбуковий вінчик, бамбукову мірну ложку та, звісно, сам чай матча, який має свіжий аромат молодого чайного листя.

Приготування чаю матча:

Прогрійте чашу гарячою водою та підігрійте вінчик, зануривши його на 10-15 секунд в окрім. Вимийте чашу. Виміряйте приблизно 2 грами матча за допомогою бамбукової мірної ложки та налийте у чашу. Додайте 60-80 мл попередньо нагрітої води (температура 70-80 градусів). Рухами вигинайте вінчик зігзагоподібно, збиваючи матча на поверхні рідини до утворення стійкої піни.

Нагадаємо, ми вже писали, про плюси та мінуси чаю.

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