'Бойова миша, залишилося лише навчити': бійці ЗСУ показали кумедне відео з мишеням

Бійці Збройних Сил України на фронті прихистили мале мишеня, яке заповзло до них в окоп. Миша настільки довірилася нашим захисникам, що спокійно сиділа на руці у військовослужбовця.

Захисники показали відео зі своїм новим улюбленцем.

На ньому видно, як мишеня починало голосно пищати, коли його намагалися погладити побратими військового, у якого миша сиділа на руці.

"О, зловили, бойова миша, тільки навчити залишилося", – пожартували бійці, які прихистили малу.

Відео дня

Коли ж мишу вдалося погладити, один з військових сказав: "Малий ЗСУшник наш. Позивний Миша".

Військовослужбовець, що тримав мишеня на руці, намагався взяти її у рукавичку та випустити на землю, проте вона явно не бажала сповзати та продовжувала лазити по рукаві бійця.

Побратими бійця сказали йому: "Та хай повзає, наш домашній".

Нагадаємо, у листопаді 2022 року до бійців ЗСУ завітала лисиця – вона з радістю ласувала сосисками, якими її пригощали наші захисники.

А на Харківщині бійці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знайшли у лісі "лисого" кота. Вони передали його журналістці, яка тепер його виховує.

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