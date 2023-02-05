Бійці 406 ОАБр показали ліквідацію ворога та його військової техніки з 'трьох сокир' (відео)

Українські бійці знищили дві ворожі установки зенітно-ракетного комплексу Тор-М2ДТ та артилерійські установки різних калібрів. Відпрацювання по військовій техніці ворога відбулося на Херсонському напрямку.

Як повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, по окупантах та їхній техніці працювали гармаші 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова (КМП ВМС ЗС України). Захисники використовували для "утилізації" окупантів американську гаубицю М777, яку в народі прозвали "три сокири".

Читайте також: ЗСУ ударом натівської гаубиці М777 знищили російський танк (відео)

Відео дня

"За день розрахунок "надсилає" від 20 до 120 снарядів у "подарунок" ворогу. Тільки за останні дні рахунок "алмазівців" поповнили дві знищені ворожі установки ЗРК Тор-М2ДТ та артилерійські установки різних калібрів", – прокоментували кадри своєї роботи бійці 406 ОАБр.

Довідка: гаубиці М777 є найлегшими з тих, хто має калібр 155 міліметрів, вони на 42% легші за попередників М198. Воїни ЗСУ прозвали їх "три сокири".

Використовується сухопутними військами США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії та України. Перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.

Її обслуговують як мінімум п'ять осіб.

Гаубиці М777 мають цифрову систему управління вогнем Digital Gun Management System виробництва компанії Leonardo MW.

Ця зброя може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. З використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 квадратних кілометрів.

Дивіться також відео ефективного застосування гаубиці М777.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні - підписуйтесь на наш Телеграм-канал!