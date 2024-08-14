Бійці НГУ на Харківщині відбили штурм ворога: знешкоджено 5 танків та 40 окупантів (відео)

Днями російські окупанти здійснили чергову спробу прорвати оборону українських захисників на Харківщині. Ворог атакував позиції 13-ї окремої бригади Національної гвардії України "Хартія" у напрямку населених пунктів Пильне-Липці та Пильне-Глибоке.

Противник застосував танкову атаку, сформувавши дві колони по 6 танків, додатково захищених від ударних дронів. Кожен танк перевозив десант із 8-10 піхотинців. Попри таку потужну підготовку, окупанти зазнали нищівної поразки, повідомили бійці НГУ у соцмережах.

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Завдяки вмілим та рішучим діям бійців бригади "Хартія", а також ефективному управлінню боєм, противнику було завдано значних втрат. Було знищено 4 танки та пошкоджено ще один. Крім того, було ліквідовано 10 окупантів, а ще 30 зазнали поранень.

Значний внесок у знищення ворожої техніки зробили оператори FPV-дронів бригади "Хартія". Завдяки їхнім професійним діям, було успішно уражено кілька танків противника.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

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