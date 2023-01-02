Бійці НГУ показали ефектні фото українського бронеавтомобіля "Новатор"

У Нацгвардії показали фото українського бронеавтомобіля "Новатор", який є вже дуже конкурентоспроможним на світовій арені, та знаходиться на озброєні НГУ з 2017 року.

Відповідний допис з'явився на сторінці Національної гвардії України у Facebook. Військові зробили огляд виробника бронеавтомобіля, та обіцяють скоро показати і відео, в якому детально розкрити потенціал нашого оборонпрому.

Окрім цього, у НГУ привітали українців з першим робочим днем нового року:

"Вітаємо українців з першим робочим днем 2023 року. Пам’ятайте, що спільними зусиллями та нескореною мотивацією ми не лише переможемо ворогів, а й станемо взірцями наполегливості та непоборності для усього світу!" – йдеться у дописі.

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Що відомо про СБА "Новатор"

Спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" – це бронемашина, розроблена компанією "Українська бронетехніка", створена на посиленому шасі Ford F-550.

Вперше представлений 15 грудня 2017 року. Створена для підрозділів швидкого реагування. За своїми характеристиками машина близька до КрАЗ "Спартан" і Богдан "Барс-8". У листопаді 2019 року було анонсовано цивільну версію автомобіля.

22 грудня 2017 року на території Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України пройшли випробування нового автомобіля за участі командувача НГУ генерал-полковника Аллерова. "Варта-Новатор" компактніша, легша, швидша, за СБА "Варта".

У червні 2021 року компанія "Українська бронетехніка" представила версії "Новатора" з дистанційним керованим бойовим модулем третього покоління та транспортну машину ударного безпілотного авіакомплексу RAM II.

"Новатор" виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості та товщини в залежності від зони бронювання. Бронемашина відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5. Всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні в екстрених ситуаціях.

У вантажному відсіку розміщено місце для сидіння та передбачено місце для фіксації санітарних нош. Три борти вантажного відсіку відкидаються, а бокові борти легко знімаються для транспортування вантажу.

Бронеавтомобіль має спеціальне освітлення в салоні та систему повного, часткового та нічного маскувального освітлення у темний час доби, а також камеру заднього виду із виводом на монітор, навігатор та телевізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування у повній темряві.

"Новатор" обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує її за 250 мілісекунд.

Характеристики СБА "Новатор"

Вага: 8,845 т;

Довжина: 6500 мм;

Ширина: 2350 мм;

Висота: 2300 мм;

Екіпаж: 2;

Десант: 3;

Броня: ПЗСА-4;

Головне озброєння: КТ-7,62 мм; НСВ-12,7 мм;

Двигун: 300 к. с;

Трансмісія: 6 ступінчата;

Підвіска: 4х4;

Дорожній просвіт: 300 мм;

Операційна дальність: ~700 км;

Швидкість по шосе: 120 км/год.

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