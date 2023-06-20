Бійці ССО показали нічну роботу снайперів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати загарбників на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, снайпери точними пострілами ліквідували низку окупантів.

Робота проводилася у нічний час. Про це повідомили на каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

"Нічна робота снайперів ССО. На Бахмутському напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищують окупантів. Кадри точного ураження живої сили противника", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити роботу снайперів через приціл. Бійці ССО вистежують та знищують окупантів.

Відео дня

Точний час та місце ліквідації загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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