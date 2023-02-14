Бійці ЗСУ за допомогою Excalibur знищили новітнього російський комплекс РЕБ 'Палантин' (відео)

Українські бійці завдяки коригуванню операторів БПЛА "Лелека" ліквідували новітній російський комплекс РЕБ "Палантин". Його було знищено високоточним снарядом Excalibur.

Про це повідомили у соцмережах та опублікували відео "заземлення" російської військової техніки. Зазначається, що розправитися з РЕБ "Палантин" вдалося воїнам 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

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"Знищення рідкісного російського комплексу РЕБ Палантин високоточним снарядом Excalibur", – прокоментували ці кадри автори відео.

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Довідково: комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" росіяни активно використовують під час війни в Україні. Завдяки йому окупанти приглушують засоби зв'язку штабів.

РЕБ виходить у заданий район, на підготовку з маршу потрібно близько пів години, включаючи підйом 15-метрових антенних пристроїв, і "за лічені хвилини", як стверджує російська пропаганда, позбавляє супротивника зв'язку в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах.

Також на значній території припиняється сигнал стільникового та транкінгового зв'язку. "Палантин" може діяти на безпілотники. Дальність їхнього приглушення становить до 20 кілометрів. Базою для перевезення цього РЕБ служить КамАЗ.

Снаряд Excalibur

Це шведсько-американський 155-мм артилерійський снаряд, який підходить до цілої низки стандартних артилерійських систем НАТО. Він управляється за допомогою GPS та має дуже високу точність.

Керований активно-реактивний снаряд збільшеної дальності M982 Excalibur має дальність ураження до 60 км.

Пропонуємо дізнатися, як українським бійцям вдалося знищити БМ-21 "Град", САУ 2С3 "Акація", два танки Т-72Б та БМП-2.

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