Понад 150 окупантів вбитими та пораненими: в СБУ показали знищення ворога дронами (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, у боях беруть участь спецпризначенці Служби безпеки України.

Бійці упродовж тижня ліквідували та поранили понад 150 окупантів. Відповідне відео оприлюднили в пресслужбі СБУ.

Для цього спецпризначенці використовують ударні дрони.

"Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. А роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" – окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що спецпризначенці ліквідували:

16 танків;

5 "САУ";

14 ББМ та 16 вантажівок;

3 системи спостереження "Муром";

ТОС "Солнцепьок";

ЗРК "ТОР" та "БУК";

РЛС "Зоопарк";

Понад 150 окупантів вбитими та пораненими та іншу техніку.

"Долучайся до команди ЦСО "А" СБУ – наближай Перемогу. Ми продовжуємо приймати заявки від тих, хто хоче потрапити до команди кращих із кращих", – вказали у СБУ.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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