Буданов – про закінчення війни: 'Ми вибилися з графіка'

У червні 2023 року керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Україна зробить усе можливе, щоб звільнити всі території цього року. Однак ситуація на фронті вказує на те, що війна триватиме довше.

В інтерв'ю "Українській правді" він пояснив, чому не вдалося закінчити війну вже цього року.

Читайте також: Буданов сказав, чи стоїть світ на порозі Третьої світової війни

"Є об'єктивні та суб'єктивні причини – все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим", – сказав він.

На запитання, чи означає це, що Україна "відстає від графіка", Буданов сказав: "Ми з нього вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення… Не все пішло шкереберть. Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього – ми вибилися з графіка – нехай кожен зробить свій висновок".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: якщо російські війська не відступлять з окупованих українських територій, то будуть знищені.

"Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з рф підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", – сказав глава держави.

Нагадаємо, у Повітряних силах закликали готуватися до посилення російських обстрілів восени та взимку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!