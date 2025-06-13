Буде розміром з кулак та солодкою, як мед: чим підживити полуницю

Вирощування полуниці вдома може приносити справжнє задоволення, особливо якщо знати, як правильно її підживлювати для отримання щедрого врожаю. Немає нічого приємнішого, ніж скуштувати власноруч вирощені солодкі ягоди, що стали результатом турботи та праці.

Один із перевірених і натуральних способів покращити ріст рослини — це використання деревної золи. Про це пише Уніан.

Золу часто застосовують ще на етапі посадки, адже вона містить важливі для рослини речовини: калій, фосфор та цілий комплекс мікроелементів. Її обирають ще й за екологічну безпечність та натуральність. При цьому варто розрізняти золу і попіл. Зола має чорнуватий відтінок і може містити частинки недогорілої деревини чи рослин, тоді як попіл — це легкий сірий пил, який для удобрення не підходить.

Щоб підживити полуницю під час поливу, достатньо розчинити склянку золи у відрі води. Такий розчин слід обережно лити під корінь, уникаючи потрапляння на листя та квіти. Якщо додати до води кілька крапель йоду, це додатково захистить рослини від хвороб і шкідників. Ще один варіант підживлення — посипати невелику кількість золи (приблизно столову ложку) навколо куща, змішати її з верхнім шаром землі та полити. Це допоможе збагатити ґрунт поживними речовинами.

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Для боротьби з такими проблемами, як сіра гниль, попелиця чи борошниста роса, корисним буде обприскування настоєм золи. Його готують, заливаючи склянку золи двома літрами окропу і настоюючи добу. Після цього рідину проціджують, розводять водою до об’єму відра і використовують для обприскування кущів кожні два тижні.

Щоб стимулювати цвітіння, можна приготувати розчин на основі золи, борної кислоти та води. Така суміш настоюється ніч, після чого її додають під кожен кущ. Ще один ефективний варіант — зольно-трав’яний настій. Для нього потрібно змішати золу з настоєм кропиви або кульбаби й розбавити водою. Отриману рідину використовують для поливу раз на два тижні.

Таким чином, деревна зола є чудовим засобом для підживлення полуниці. Вона не лише зміцнює рослини, а й допомагає їм краще цвісти, боротися з хворобами та давати більше ягід. Використовуючи ці прості методи, ви забезпечите своїй грядці здоровий вигляд і гарний урожай.

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