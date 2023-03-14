'Будуть перші дзвіночки перемоги': екстрасенс дала прогноз, чи закінчиться війна в Україні в 2023 році

Війна в Україні може затягтися, але перелом на фронті буде уже навесні 2023 року. Збройні сили перейдуть у наступ на ворога.

Про це УНІАН заявила екстрасенс Марія Тиха. "Поки що бачу, що війна в Україні не закінчиться. Цього року точно", – зазначила вона.

За словами екстрасенса, у березні буде "бавовна" в окупованому Криму.

"Ми отримали ракети, які можуть стріляти на далекі дистанції. У Криму мені карти показують заводи, склади. Туди і полетять наші ракети", – – зазначила Тиха.

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Вона наголосила, що перші дзвіночки перемоги України у війні будуть наприкінці весни. Влітку українські військові матимуть змогу звільнити захоплені ворогом території.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.