Виглядатимуть як нові: Як повернути кедам із замші первозданну чистоту

Кеди з білою підошвою дуже швидко забруднюються. Шнурки також забруднюються, і їх буває важко відіпрати. Однак, за допомогою простих лайфхаків ви можете повернути кедам ідеальну чистоту, ніби вони тільки що з магазину.

Читайте також: Скорочує термін служби: де категорично заборонено зберігати взуття

Щоб очистити шнурки, їх потрібно зняти та замочити у розчині теплої води (40 градусів) з 1 таблеткою для посудомийної машини. Це ідеально чистить шнурки від бруду та зайвої фарби.

Для очищення взуття потрібно нанести у рівних пропорціях нашатирний спирт 10% та оцет 9% на саме взуття. Оцет не дозволяє замші втратити колір у процесі ручного прання. Потім суміш слід нанести губкою всередині та зовні, залишити на деякий час і прополоскати під водою. Звичайно, взуття можна також випрати в машинці.

Відео дня

Щоб очистити підошву взуття, потрібно розчинити 1 таблетку перекису водню у 2 столових ложках нашатирю. Додати 1 столову ложку зубної пасти і трохи соди на кінчику ножа. Далі старою зубною щіткою нанести розчин на підошву, залишити на 15-30 хвилин і витерти підошву насухо вологою ганчіркою.

Після цих кроків кеди будуть ідеально чистими, зі збереженим кольором та білою підошвою.

Існують ще деякі перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!