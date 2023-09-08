'Був би співучастником військового акту': Маск пояснив, чому відхилив прохання України увімкнути Starlink біля Криму

Американський мільярдер Ілон Маск пояснив, чому відхилив запит України щодо увімкнення Starlink біля тимчасово окупованого Криму. Зокрема, він заявив що не хотів, аби SpaceX був співучасником великої війни та ескалації конфлікту.

Про це він написав у своєму Twitter (Х). Також Ілон Маск зазначив. що отримав терміновий запит від українських державних органів щодо активації Starlink аж до тимчасово окупованого Севастополя.

"Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", – сказав Ілон Маск.

Зазначимо, що 7 вересня співзасновник компанії NFTech Маріо Навфал заявив, що Ілон Маск навмисно деактивував мережу супутникового зв’язку Starlink під час великого українського наступу. На його думку, Маск так зробив, аби перешкодити раптовому нападу України на російський військово-морський флот.

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"Українські підводні безпілотники, озброєні вибухівкою, таємничим чином втратили зв’язок під час просування до російських військових кораблів. Тепер ми знаємо, що Маск навмисно деактивував Starlink. Українські офіційні особи благали повторно активувати супутники, однак Маск був стурбований тим, що атака може викликати ядерну відповідь з боку Росії", – сказав він.

Мільярдер Ілон Маск ще минулого року розпорядився, аби інженери вимкнули супутниковий інтернет Starlink у районі кримського узбережжя, аби завадити українським бійцям проводити таємні операції, які націлені на російський Чорноморський флот.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Ілон Маск відповів на твіт заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медвєдєва та запитав, як у Росії справи в Бахмуті.

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