Частина українців втратить субсидії на комунальні послуги: кого стосується

Дехто з українців більше не отримуватиме державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Попри те, що субсидія призначається на весь період опалювального сезону, її все одно можуть анулювати, якщо не повідомити про зміни у майновому чи соціальному стані.

До прикладу, якщо після призначення субсидії зросли доходи або хтось із членів родини перебуває за кордоном більше ніж 60 днів. Крім того, необхідно інформувати Пенсійний фонд про всі зміни в складі домогосподарства. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Також раніше було оновлено максимальний ліміт одноразових витрат, що можуть вплинути на право отримання субсидії. Наразі він становить 100 тисяч гривень. Якщо ж витрати стосуються придбання генератора чи схожого обладнання, цей поріг зростає до 150 тисяч гривень.

У 2025 році субсидії надаватимуться тим домогосподарствам, у яких частина коштів, яка йде на оплату комунальних послуг перевищує 15% від їхніх доходів. При цьому сума допомоги визначатиметься окремо для кожного випадку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які комунальні послуги найбіліше здорожчали за останній рік.

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