Частині українців перерахують пенсії: кого це стосується та як це вплине на розмір пенсій

В Україні перерахують пенсії частині українців. Зокрема, це стосується громадян від 65 років, які накопичили 30 років страхового стажу для жінок та 35 років для чоловіків.

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Про це повідомило видання OBOZ.UA. Розмір пенсії залежить від мінімальної зарплати по Україні, а саме щонайменше 40% від мінімалки.

На 2024 рік заплановане підвищення зарплатні та, відповідно, пенсії. Зокрема, з 1 січня розмір мінімальної зарплати зріс до 7100 гривень. Проте підвищення пенсій відсунули на березень. У результаті пенсіонери від 65 років зможуть отримати щонайменше 2840 гривень.

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Проте з 1 квітня мінімальна зарплата знову зросте та становитиме 8000 гривень, це означає, що пенсіонери з 65 років отримуватимуть від 3200 гривень на місяць.

Натомість розмір індексації розраховується за формулою. А саме половину від рівня інфляції за 2023 рік додають до 50% від середнього річного показника росту зарплат – близько 13%.

Видання зазначило, що у 2023 році в Україні не переглядати прожитковий мінімум і мінімальну зарплату.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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