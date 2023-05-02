Чим можна мити підлогу, а які засоби краще не використовувати: поради господиням

Не всі господині люблять миття підлоги, але всі хочуть мати чисту оселю. Видання "Апостроф" дає поради, як добитися ідеальної чистоти підлоги з мінімальними зусиллями.

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Для лінолеуму достатньо вологого прибирання для збереження чистоти, але раз на місяць його можна обробити поліролем для збереження привабливого вигляду.

Якщо підлога в квартирі з ламінату або паркету, від гарячої води краще відмовитися, оскільки це може зіпсувати зовнішній вигляд. Замість того, щоб використовувати розведене мило, краще використовувати звичайну теплу воду з миючим засобом для підлоги.

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Щоб керамічна плитка блищала, її можна протирати іноді розчином води з оцтом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вимити підлогу, щоб вона блищала.

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