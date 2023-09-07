Чим вимити холодильник, щоб позбутись неприємного запаху: всі відомі засоби

Кожен із нас час від часу стикається з проблемою неприємного запаху в холодильнику. Причиною цього може бути нерегулярне прибирання або зберігання зіпсованих продуктів.

На щастя, існують різні підручні методи, які допоможуть вам позбутися цього неприємного аромату та зробити ваш холодильник свіжим і приємним для зберігання продуктів, пише Апостроф.

Читайте також: Навіщо класти туалетний папір та губку в холодильник: порада від господинь

Оцет і Сода

Розведіть 1-2 ст.л оцту в літрі води.

Протріть холодильник цим розчином, включаючи полиці та стінки.

Для більш ефективного результату помістіть внутрішньо холодильника тарілку із содою, яка поглине неприємні запахи. Змінюйте соду раз на місяць.

Відео дня

Лимон

Видавіть сік лимона і нанесіть кілька крапель на кухонну губку.

Протріть холодильник зсередини, щоб позбутися їдкого запаху, наприклад, риби або ліків.

Можна також розмістити на полицях часточки або скоринки лимона та змінювати їх раз на два дні. Інші цитрусові, такі як грейпфрут або апельсини, також підходять для цієї мети.

Нашатирний спирт

Якщо запах у холодильнику надто інтенсивний, використовуйте нашатирний спирт.

Змочіть ватний диск у нашатирі і протріть полиці та ящики у холодильнику.

Після цього добре провітріть холодильник, щоб позбутися їдкого запаху нашатирного спирту.

Активоване вугілля

Перетворіть 20-50 таблеток активованого вугілля на порошок.

Висипте його в тарілку та розмістіть в холодильнику.

Активоване вугілля ефективно вбирає зайві запахи і є популярним засобом для боротьби з ними.

Крім того, є кілька продуктів, які також можна використовувати для поглинання неприємних запахів, таких як житній хліб, рис, картопля, цибуля, яблука, кава, спеції і трави, включаючи гвоздику, тархун, чебрець, ваніль і базилік. Розмістивши їх на полицях вашого холодильника, ви можете назавжди забути про проблему неприємного запаху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!