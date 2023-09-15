Чотири способи, як позбутися від неприємного запаху в автомобілі

Автомобілі мають тенденцію погано пахнути, якщо не проводити регулярне технічне обслуговування та прибирати. Видалити неприємний запах можна за допомогою простих речей, які є на кожній кухні.

Поради щодо дезодорації салону машини дали експерти Sante Plus. Для цього вам потрібно чайні пакетики, харчова сода, білий оцет або порошкова глина.

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Чайний пакетик

Чайний пакетик можна використовувати для догляду за автомобілем. Якщо розмістити його на панелі приладів, то він може вбирати стійкі запахи, вологу.

Таким чином, чайний пакетик є природною альтернативою дезодорантам, що продаються в магазинах. Його ефект може тривати понад місяць. Щоб дезодорувати автомобіль, спочатку почніть з очищення салону автомобіля, видаливши пил, бруд та крихти з килимів або під сидіннями.

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Потім виберіть використаний чайний пакетик до свого смаку і дайте йому висохнути, перш ніж покласти його на панель приладів автомобіля. Не соромтеся регулярно замінювати чайні пакетики, щоб салон вашого автомобіля залишався свіжим.

Ви також можете використовувати невикористаний чайний пакетик. Для цього просто повісьте його на центральне дзеркало або розмістіть на панелі приладів. Його ефект приголомшливий!

Якщо чайні пакетики видаються вам негарними, ви можете зробити освіжувач повітря самостійно. Для цього візьміть вибраний вами паперовий пакетик і покладіть у нього чайні трави на ваш вибір.

Харчова сода

Харчова сода – натуральний та екологічний продукт, який дуже ефективний в усуненні стійких запахів, що залишаються у вашому автомобілі. Для цього насипте трохи харчової соди на килими та сидіння і залиште на кілька годин або, якщо можливо, на ніч, а потім пропилососьте надлишки. Ця економічна порада дозволить вам легко усунути будь-який неприємний запах, що походить від ваших домашніх тварин, а також викликаний тютюном.

Щоб дезодорувати кімнату та надушити її, ви можете наповнити 2/3 банки харчовою содою та додати 30 крапель ефірної олії на ваш вибір. Закрийте банку та добре перемішайте. Щоб відчути приємний аромат ефірної олії, проткніть кришку банки. Також не забувайте регулярно оновлювати харчову соду, щоби підтримувати ефективність вашого натурального дезодоранту.

Білий оцет

Білий оцет також ефективний для видалення неприємних запахів із автомобіля. Хоча його запах сильний, будьте певні, він швидко випаровується. Якщо, попри це, ви не переносите цей сморід, можна змішати білий оцет з кількома краплями ефірної олії на ваш вибір і розпорошити суміш усередині автомобіля.

Порошкова глина

Щоб поглинути неприємні запахи, насипте трохи порошкоподібної глини в перфоровану коробку, яку ви триматимете під сидінням. Як приклад, можна використовувати порожню сірникову коробку.

За допомогою цих натуральних порад ви зможете дезодорувати свій автомобіль та усунути неприємні запахи без використання хімікатів.

Нагадаємо, що деякі натуральні продукти допоможуть відновити блиск та колір темних речей. Найцікавіше, що вони є на кожній кухні.

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