Що робити, щоб взуття не натирало мозолі: простий лайфхак

Навіть найкомфортніше взуття може викликати натирання вашої шкіри. Але не все залежить від якості взуття – ваш тип шкіри та особливості моделі, такі як висота і устілка, грають свою роль.

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Олена Бабіцька, beauty-редакторка ELLE.UA, вирішила перевірити це на практиці, натираючи свої ноги новими туфлями, і виявила корисний лайфхак, який допоможе запобігти цій неприємності. Вам знадобиться лише добрий жирний крем або олія для тіла.

Ви можете використовувати спеціальний крем для ніг або взяти ваш улюблений щільний батер для тіла. Щедро нанесіть крем на ноги (не забудьте рівномірно розподілити його між пальцями, ступнями і п'ятами) за 5 хвилин до виходу з дому. Після цього можете спокійно взуватися.

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Перевірено: цей секрет працює навіть з кросівками та будь-яким закритим взуттям. Принцип такий самий: нанесіть крем, а потім надягніть шкарпетки або колготки перед взуванням.

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