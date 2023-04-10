Що робити, якщо батарейка не підходить за розміром: корисний лайфхак

Українці, стикаючись з наслідками російської агресії та ракетних атак на критичну інфраструктуру, часто залишаються без електрики, води, опалення та зв'язку. У таких умовах батарейки стають важливим джерелом живлення для світильників, ліхтариків, радіо, комп'ютерних мишок, тонометрів та іншої техніки.

Однак, не завжди легко знайти батарейки потрібного розміру. Але на щастя, є простий лайфхак, який може допомогти розв'язувати цю проблему.

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Ідея полягає в тому, щоб вставити батарейку меншого розміру за допомогою фольги, за умови, що вони мають однакову вихідну напругу. Наприклад, більшість пальчикових батарейок мають напругу 1,5 вольта (цю інформацію можна знайти на батареї або упаковці).

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Для цього потрібно взяти шматок алюмінієвої фольги, щільно її згорнути і вставити між батареєю та контактом приладу. Можна робити це з будь-якої сторони, але при цьому слід зберігати орієнтацію полюсів (+ та -) відповідно до вказівок на приладі.

Окрім фольги, також можна використовувати пружинки. Їх можна витягти зі старих приладів, які вже не працюють.

Раніше ми писали про те, як правильно перевірити заряд батарейки.

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