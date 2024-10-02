Що робити якщо відстрочка від мобілізації не внесена в реєстр: пояснив юрист

Наявність відстрочки від мобілізації – це важливе право, яке захищає вас від призову на військову службу. Однак, якщо інформація про вашу відстрочку не внесена до єдиного реєстру, це може призвести до серйозних проблем. Юрист Дмитро Франчук пояснює, що відсутність таких даних у реєстрі може стати причиною непорозумінь під час взаємодії з ТЦК та СП і навіть призвести до незаконного призову.

Як внести відомості про відстрочку до єдиного реєстру?

Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, але ця інформація не відображається в єдиному реєстрі, вам необхідно вжити заходів для її внесення. Для цього потрібно:

Напишіть заяву про внесення змін до ваших персональних даних. До заяви додайте копії документів, які підтверджують ваше право на відстрочку. Упевніться, що всі документи заповнені правильно і в повному обсязі. Залиште собі копію заяви з відміткою про прийняття. Якщо протягом певного часу від вас не надійшло відповіді, напишіть повторний запит або зверніться до вищих інстанцій. Якщо ТЦК ігнорує ваші звернення, ви можете звернутися до адміністративного суду з позовом про оновлення відомостей у реєстрі.

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Які наслідки може мати відсутність відомостей про відстрочку в реєстрі?

Відсутність інформації про вашу відстрочку в єдиному реєстрі може призвести до таких наслідків:

Вас можуть мобілізувати, незважаючи на наявність у вас права на відстрочку.

Можуть виникнути труднощі при вирішенні інших питань, пов'язаних з військовим обліком.

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