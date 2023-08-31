Що додати в шампунь, аби покращити стан волосся: народні способи

Ідеальний догляд за волоссям може забезпечити професійний шампунь, проте не у всіх є можливість його придбати. До того ж його функції можуть виконувати й звичайні професійні засоби.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що є кілька простих способів, які допоможуть зробити звичайний шампунь більш ефективним і корисним для волосся.

Ось 3 натуральні компоненти, які при додаванні у шампунь, покращать стан вашого волосся:

Рицинова олія

Рицинова олія – це натуральний засіб, який має багатий вітамінний і мінеральний склад. Вона допомагає зміцнити волосся, зробити його більш гладким і блискучим. Просто додайте кілька крапель у долоню з шампунем і нанесіть на волосся.

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Ефірні олії

Ефірні олії – це концентрати рослинних екстрактів, які мають широкий спектр корисних властивостей. Вони можуть допомогти впоратися з такими проблемами, як лупа, випадання волосся, ламкість. Додайте 1-2 краплі у долоню з шампунем і нанесіть на волосся.

Кава

Кава – це природний скраб, який допомагає очистити шкіру голови від забруднень і відмерлих клітин. У пляшку з шампунем потрібно додати мелену каву.

Ці прості поради допоможуть вам зробити свій шампунь більш ефективним і корисним. А ваше волосся виглядатиме здоровими і красивими.

Крім цього, для того, щоб шампунь з натуральними компонентами був більш ефективним, використовуйте його регулярно. Якщо у вас є будь-які проблеми з волоссям, наприклад, лупа, випадання волосся, ламкість, перед тим, як додавати в шампунь натуральні компоненти, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

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