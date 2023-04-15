Що категорично не можна робити на цвинтарі, щоб не накликати біди

Кладовища – містичні та енергетично сильні місця. Тут важливо дотримуватися певних ритуалів та відповідно поводитися.

Зокрема на цвинтар не можна приходити після заходу сонця та не ходити у великі церковні свята. Що категорично не можна робити на кладовищі, читайте в матеріалі UAportal.

Читайте також: Чому не можна переступати через лежачу людину – прикмети та забобони

Що категорично заборонено робити на цвинтарі православним вірянам

1. На цвинтар не можна приходити після того, як сонце зайшло. Оскільки день – це час для живих, а ніч – час мертвих. Тому, відвідуючи кладовище вечері чи вночі, можна потривожити спокій покійного або навіть розгнівати його.

Відео дня

2. Не можна відвідувати кладовища на великі церковні свята, адже для цього є спеціальні дні.

3. Не можна підіймати з могили речі. У народі вважають, що всі речі, які лежать на могилі, належать покійнику. Також заборонено забирати з собою річ, яка впала на кладовищі. Якщо щось впустили – не треба підіймати.

4. Вагітним жінкам не можна приходити на цвинтар. Існує повір'я, що в дитину може оселитися чужа душа або мерці заберуть народжену дитину до себе.

Читайте також: Що означають сни, в яких переслідує монстр

5. На кладовищі не можна занадто радіти чи тужити. У народі кажуть, що не можна дуже переживати і засмучуватися, оскільки покійнику стане дуже шкода і він буде намагатися, щоб вберегти рідну людину від біди, забравши її до себе.

6. Не можна йти на могилу до покійного у день його народження та в день ангела.

7. На цвинтарі не можна рахувати гроші, оскільки ви можете на себе накликати фінансові проблеми та злидні.

Читайте також: Запросите в дім злидні та горе – які речі категорично не можна викидати

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!