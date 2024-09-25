Що таке 'бойова повістка' та чого вимагає від військовозобов’язаного

Бойова повістка, також відома як мобілізаційне розпорядження, це документ, що видається військовозобов'язаним для негайного призову на службу під час мобілізації. Вона вимагає термінової явки до зазначеного місця збору для подальшого направлення до військової частини. На відміну від звичайних повісток, бойова повістка означає готовність до відправки на службу.

Бойова повістка містить ключову інформацію: ПІБ військовозобов'язаного, дату та місце явки, адресу військової частини та перелік необхідних документів, зокрема паспорт та військовий квиток. Цей документ видається особисто і його відмова чи ігнорування тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, пишуть Факти ICTV.

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Важлива відмінність бойової повістки від звичайної полягає в тому, що її не можна отримати випадково на вулиці. Її вручають лише після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) і після того, як всі облікові дані вже уточнені. Тобто, військовозобов'язаний вже пройшов всі необхідні перевірки перед отриманням цього документу.

Ігнорування бойової повістки може мати серйозні наслідки. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, за ухилення від явки після отримання мобілізаційного розпорядження передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Після отримання бойової повістки військовозобов'язаний направляється або до військової частини для бойового злагодження, якщо він має базову підготовку, або до навчального центру, якщо досвіду військової служби немає.

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