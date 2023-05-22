Що таке фріссон: 5 способів відчути "шкірний оргазм"

Існує кілька факторів, які можуть викликати приємне відчуття блаженства, яке не пов'язане з сексуальним задоволенням і відоме як "шкірний оргазм" або фріссон.

Читайте також: Четверо астронавтів вирушать на МКС, щоб вперше виростити стовбурові клітини в умовах космосу

Фріссон, або з французької – "тремтіння", є незвичайним фізичним відчуттям, яке знає майже кожен. Воно характеризується мурашками по шкірі, м'яким тремтінням в кінцівках і прискореним серцебиттям. Іноді вчені називають це явище "шкірним оргазмом".

З фізіологічної точки зору фріссон виникає тому, що певні мелодії можуть стимулювати центри задоволення в нашому мозку і викликати високий рівень дофаміну. Це призводить до відчуття ейфорії, яке супроводжується сильною фізичною реакцією, такою як "мурашки" по шкірі та тремтіння.

Відео дня

Чи можуть фріссон викликати речі, які не пов'язані з музикою або сексуальністю? На це питання відповідає маловідоме дослідження, проведене у 2010 році в Ганноверській вищій школі музики і драми під керівництвом Олівера Греве та його колег.

У цьому дослідженні дослідники перевіряли реакції учасників на різні стимули. Вони прослуховували музику або не-музичні звуки, як от сміх дитини чи шурхотіння листя, дивилися на картини, які викликають певні емоції, вдихали різні запахи і навіть отримували масаж голови.

Протягом експерименту, науковці вивчали фізіологічну реакцію людей, включаючи частоту серцевих скорочень, дихання та шкірну реакцію, а також запитували їх про відчуття. Шляхом порівняння результатів тестів з описами людей про відчуття фріссону, дослідники з'ясували, наскільки подібні ці фізіологічні реакції.

Виявилося, що різноманітні стимули можуть викликати відчуття, схожі на фріссон, хоча в різних ступенях. Навіть кислий смак лимонів, який не є улюбленим для багатьох людей, викликав в 16 учасників експерименту знайомі мурашки по шкірі, які часто асоціюють з музичним задоволенням.

Це може здатися несподіваним, але частковим джерелом фріссону є стимуляція "симпатичної нервової системи", яка зазвичай реагує на загрозу. Це може пояснювати, чому несподіваний дисонанс мелодії або сильний смак можуть викликати приємне збудження у системі, яка автоматично реагує на загрозу організму.

Читайте також: В Африці знайшли найдавнішу в світі прикрасу: була однією з форм невербального спілкування

Цікавим є той факт, що візуальні стимули, такі як картини або фотографії, викликали найменшу реакцію. Це може бути пояснено тим, що для сприйняття цих стимулів потрібно більше інформації.

У наступній частині дослідження учасникам дозволили обрати свою улюблену пісню або сцену з фільму. Під час прослуховування або перегляду вчені вимірювали рівень пілоерекції (наукова назва для мурашок на шкірі) та серцеву активність.

Як очікувалося, як музика, так і фільми викликали зміну серцевого ритму (відчуття вібрації всередині) і тремтіння по шкірі.

Цікаво, що фільм не обов'язково мав бути блокбастером. У деяких людей спостерігались приємні відчуття поколювання шкіри голови (так звана автономна сенсорна меридіональна реакція), коли вони спостерігали, як інші люди повільно виконують певні дії.

Як відчути фріссон

Музика – відомі музикальні твори, які часто викликають музичний "шкірний оргазм", включають пісню Адель "Someone Like You", Концерт для фортепіано з оркестром №2 Сергія Рахманінова і пісню "Wonderwall" гурту Oasis;

Специфічні звуки – різні звуки – від шурхотіння листя до скреготу нігтів по дошці – можуть викликати мурашки;

Смак – різкі смаки також викликають у деяких людей сильні фізичні відчуття;

Кінофільми – на деяких людей впливає кульмінація голлівудського блокбастера, тоді як інші із задоволенням спостерігають за повільними довгими діями, як приготування кави;

Дотик – ніжний чуттєвий масаж спрацьовує для багатьох.

Читайте також про знайдені вченими з Данії, Німеччини та Папуа–Нової Гвінеї два види новогвінейських птахів, чиє пір'я є отруйним.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!