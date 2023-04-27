Щоб позбутись шкідників: які рослини можна поливати молочним добривом, а які ні

Наближається сезон садівництва, тому варто дізнатися про нові лайфхаки, які допоможуть зберегти ваші рослини та збільшити урожай. Незвично, але одним зі способів досягнення цих цілей є молоко.

Досвідчені городники знають, що головною перевагою молочного поливу є боротьба зі шкідниками. Молоко може бути ефективним, незалежно від того, чи є це свіже молоко з ринку, чи пастеризоване молоко з супермаркету.

Читайте також: Чим удобрити капусту, щоб не було гусениць все літо

Молочна підживка працює завдяки високому вмісту лактози, яка погано впливає на шкідників, знищуючи їх та відлякуючи від рослин.

Відео дня

Щоб приготувати молочну підживку, рослини потрібно поливати концентрованим розчином з водою та молоком. Нерозведене молоко може не зберегти, а знищити ваші культури. Для приготування підживки з молока потрібна лише вода та молоко. Рекомендується розвести 250 мл молока на відро чистої води.

Існує група рослин, для яких молочна підживка підходить ідеально. Найбільше молоко люблять:

цибуля;

огірки;

помідори;

буряк;

морква.

При правильному поливі молоком ризик пошкодження стебла, плодів та листків рослини значно знижується.

Є також культури, які не люблять молоко. Молочна підживка може бути неефективною для баклажанів та усіх видів перцю. Молоко може спричинити зупинку росту плодів та знизити урожайність. Тому городники рекомендують обрати інші варіанти підживлення для перцю та баклажанів.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!