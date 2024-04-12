Щоб уникнути блекаутів: у Yasno сказали, в який час українцям треба максимально економити електрику
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко звернувся до українців з проханням про спільні дії задля збереження стабільності енергосистеми країни.
"Ми всі відчуваємо складну ситуацію з електроенергією. Її оцінювати можна по-різному, але найголовніший показник – це наявність світла в наших домівках та на робочих місцях", – наголосив він.
Вас також зацікавить: Які регіони України під найбільшою загрозою російських ракетних ударів
Сергій Коваленко закликав українців до єднання та спільних зусиль, які допоможуть подолати пікові навантаження на енергосистему.
За його словами, економія електроенергії в пікові години – це те, що ми можемо і повинні зробити зараз.
"Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою", – написав Коваленко.
З 19:00 до 22:00 кожного дня пропонується:
- Вимкнути зайві освітлювальні прилади
- Відкласти прання, прасування та інші енергоємні роботи
- Зменшити використання електроприладів.
Гендиректор Yasno закликав українців економію електроенергії зробити своєю звичкою протягом усього 2024 року.
Нагадаємо, експерти вважають, що ударами по інфраструктурних об'єктах росія прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні, посіяти хаос та паніку серед населення.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!