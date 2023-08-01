Дачники назвали рослини, які треба висаджувати поряд з помідорами для покращення смаку

Помідори є однією з найпопулярніших культур для вирощування. Щоб підвищити врожайність, дачникам варто спробувати висаджувати рослини в супутніх умовах.

Вважається, що деякі рослини вводять в оману потенційних шкідників або діють як приманка для них. Під час посадки помідорів використання інших рослин поблизу може допомогти отримати більш здорову рослину з кращими врожаями, повідомляє Express.co.uk.

Помідори найкраще вирощувати із такими рослинами, як базилік, настурція чи чорнобривці. Вони також зроблять смак томатів кращим. Настурція може допомогти відлякувати білокрилку, а також попелицю.

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Перець також стане чудовим компаньйоном, як і шпинат, салат і морква, які допоможуть помідорам процвітати. Петрушка та м’ята є іншими травами, які є хорошими компаньйонами для помідорів.

Посадка фенхелю поруч з помідорами може призвести до пригнічення росту помідорів, а також багатьох інших рослин.

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