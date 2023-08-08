Дачники назвали найпростіший спосіб позбавитись кульбабок на ділянці

Кульбаби можуть принести користь садовому ґрунту. Корінь допомагає виносити поживні речовини на поверхню ґрунту. Це підвищує рівень азоту в ґрунті, що сприяє зеленінню трави.

Попри користь, занадто багато кульбаб на газоні вкрадуть воду та поживні речовини, необхідні іншим рослинам, повідомляє Express.co.uk.

Найпростіший спосіб позбутися кульбаб без хімії – це вирвати їх руками. Візьміть невеликий садовий інструмент і переконайтеся, що ви видалили всю кульбабу, включаючи її довгий стрижневий корінь. Мета полягає в тому, щоб витягнути все так, щоб воно не могло вирости знову.

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Будьте обережні, видаліть весь стрижневий корінь і повторно викопайте, якщо поруч з’являться нові пагони, які можуть бути відгалуженнями вихідних рослин. Перш ніж садівники почнуть виривати бур’ян, добре полийте газон, щоб зволожити ґрунт.

Це важливо, оскільки допомагає розпушити коріння кульбаби, полегшуючи їх видалення. Найкраще братися за кульбаби, коли вони молоді й не пустили глибокого коріння.

Щоб кульбаби не росли знову у збільшеній кількості, важливо підтримувати здоровий густий газон.

Регулярне скошування, полив і удобрення трави сприяють її густому росту, через що насінню кульбаби важче прорости.

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