Дачники пояснили, як вберегти помідори від тріщин та гниття на кущах

Помідори можуть луснути, коли плід випереджає ріст шкірки. Зазвичай це стається після сильного дощу або в результаті непостійного поливу.

Коли помідори розщеплюються, це може занести в плоди бактерії та спричинити гниття. Досвідчені городники поділилися порадами, як уникнути такої ситуації, пише Express.co.uk.

Коли помідори вони не отримують достатньо води, кількість рідини в плодах зменшується разом із шкіркою помідорів. Коли ви поливаєте його після посушливого періоду, плід раптово вибухає водою, і шкірка розколюється.

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Через це городники радять поливати томати щодня, щоб уникнути висихання плодів. Також можна одразу знімати помідори з лози і дати їм дозрівати у приміщенні.

Ранній збір помідорів не тільки запобігає появі тріщин, але й означає, що садівники можуть контролювати процес дозрівання. Помідори можна залишити дозрівати самостійно на кухонному столі або прискорити процес, поклавши їх в контейнер або паперовий пакет разом з бананом.

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