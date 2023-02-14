Дата весілля є 'магічною' і може визначити долю: дізнайтеся, що чекає на вас

Весілля є особливим моментом у житті кожної людини, адже здається, що попереду лише щастя. Однак життя може підносити і неприємні сюрпризи – так, частина пар стикається з труднощами, подолати які може бути непросто.

За словами астрологів, дата укладання шлюбу дуже впливає на долю молодят. Так, щоб зрозуміти, що чекає на подружжя, потрібно скласти разом дату, місяць і рік весілля.

Наприклад, якщо весілля було 23.11.2013 року, то складаємо разом усі цифри та отримуємо: 2+3+1+1+2+0+1+3=13=1+3=4. Це означає, що число долі цієї пари – 4. Порахуйте своє число та читайте розшифрування нижче.

Важливо! Якщо виходить цифра більше 9, наприклад 12, потрібно скласти 1+2=3, і саме 3 буде цифрою долі.

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1

Віщує стабільний шлюб, в якому пануватиме любов та взаєморозуміння. Цій парі будуть заздрити всі навколо, оскільки подружжя навіть з роками не втратить тієї пристрасті у стосунках, яка була спочатку.

2

Забезпечує гармонію, взаємне тяжіння, розвиток, рівновагу. Така пара має спільні інтереси і ціль в житті. Партнери доповнюють однин одного, надихають і рухаються разом, навіть якщо на шляху виникають труднощі.

3

Обіцяє проблеми у стосунках, пов'язані з ревнощами. Один із партнерів може піти на зраду, що стане крапкою у союзі. Над таким шлюбом висітиме привид подружньої невірності.

4

Цей шлюб не буде стабільним – емоційні гойдалки партнерам гарантовано. Вони будуть бурхливо сваритися і так само пристрасно миритися. Скандалів буде багато, але сильне "притяжіння" подружжя дасть шлюбу міцність.

5

Це ідеальний союз двох незалежних людей, які чітко знають, чого хочуть від життя. Партнери розумітимуть один одного з півслова, але при цьому у кожного залишаться особисті межі, свої інтереси та друзі.

6

Доля невипадково звела цих людей – їм зірками накреслено бути разом. Шістка дає шлюбу сильні почуття, розсудливість, гармонію та міцне майбутнє.

7

Забезпечує стабільність, хоча стосунки партнерів здаються трохи прохолодними через прагнення обох до раціональності. Вони люблять одне одного, але не гублять голову. У такому шлюбі панують гармонія, радість та стабільність.

8

Така пара будує чіткі плани на майбутнє і слідує їм. Якщо обидва вирішили бути разом, то ніщо не може цього змінити. Вісімка дарує їм велику удачу та гармонію у стосунках.

9

Забезпечує стійкість пари перед усіма життєвими труднощами – подружжя пройде разом через щастя та випробування, зберігши при цьому пристрасть у стосунках. Міцність цього шлюбу ніхто не поставить під сумнів – це приклад для всіх.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.