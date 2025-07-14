День тижня впливає на ціну квитків на поїзди в Україні: як зекономити при купівлі

Українці можуть зекономити на квитках "Укрзалізниці", якщо правильно організують свою поїздку. Вартість квитка змінюється в залежності від сезону, дня тижня, класу вагона та часу покупки.

У наказі Міністерства інфраструктури України №184 встановлені спеціальні коефіцієнти, які визначають вартість квитка, повідомляє OBOZ.UA. Загалом їх 12, і ціна квитка може змінюватися на кілька десятків відсотків протягом року.

Коли можна купити дешевші квитки на поїзд

День тижня

Ціна квитків на поїзд підвищується на 10% у п’ятницю та неділю, оскільки багато українців подорожують на вихідні.

Натомість у вівторок і середу вартість знижується на 10%.

В інші дні (понеділок, четвер, субота) ціна залишається на стандартному рівні.

Якщо у вас є можливість поїхати у будні, особливо у вівторок або середу, ви можете зекономити до 20% на квитках у обидва напрямки.

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Дата і місяць

Припустімо, що базова вартість квитка складає 500 грн. У такому випадку при покупці квитка на 21 січня (період низького попиту) пасажир сплатить 425 грн (коефіцієнт 0,85).

Натомість 6 серпня (під час високого попиту, наприклад, літній сезон відпусток) ціна квитка становитиме 535 грн (коефіцієнт 1,07).

Перед тим, як планувати подорож, варто ознайомитися з таблицею сезонних коефіцієнтів, щоб вибрати найбільш вигідний період.

Коефіцієнти до тарифів УЗ за календарними періодами. Джерело: zakon.rada.gov.ua (скріншот)

Інші нюанси при купівлі квитків на поїзд

Ціна квитка також залежить від класу вагона. Найбільш економний варіант – плацкарт, тоді як за сидячий клас або купе доведеться платити більше.

Можна заощадити, якщо придбати квиток заздалегідь і відразу в обидва напрямки – чим раніше купуєте, тим більше доступних варіантів.

Краще оформлювати квитки онлайн через свій банк або через сайт/додаток "Укрзалізниці", щоб одразу побачити різницю в ціні залежно від сезону та дня тижня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про які несподівані безкоштовні можливості не здогадуються пасажири "Укрзалізниці".

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