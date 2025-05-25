ukr
русский
Економіка

Гроші від Канади: хто з українців зможе скористатися допомогою

Анастасія Крищук

Гроші від Канади: хто з українців зможе скористатися допомогою
Українці отримають від Канади грошову допомогу. Джерело: Freepik

Фонд Depaul Ukraine запускає нову ініціативу під назвою "Інтегрована підтримка вразливих родин", яка реалізується за фінансової підтримки уряду Канади. У межах цього проєкту передбачені грошові виплати для громадян.

Про це повідомили у пресслужбі фонду на офіційній сторінці у Facebook. Як зазначається, ініціатива від благодійного фонду Depaul Ukraine орієнтована на мешканців Одеси та Одеської області.

Проєкт спрямований на надання комплексної підтримки та допомоги у розв’язанні життєвих труднощів для соціально вразливих родин. Зокрема, йдеться про такі категорії:

  • сім’ї, де один із батьків сам виховує дитину до 18 років або опікується літніми родичами;
  • родини, у яких літні чоловіки чи жінки самостійно доглядають за неповнолітніми;
  • випадки, коли діти до 18 років перебувають під опікою одного з батьків або осіб похилого віку.

Читайте також: Швейцарія надасть фінансову допомогу українцям: хто зможе отримати до 20 тис. доларів

У рамках проєкту родини зможуть отримати доступ до різноманітних послуг залежно від індивідуального рівня вразливості та потреб. Підтримка надаватиметься у центрах допомоги родинам і включатиме:

  • соціальний супровід із застосуванням кейс-менеджменту;
  • психологічну допомогу для дітей до 18 років і дорослих;
  • освітні та розвивальні заходи для неповнолітніх і молоді;
  • юридичну підтримку;
  • грошову допомогу багатоцільового характеру;
  • надання гуманітарних ресурсів;
  • безпечне житло та супровід для жінок, які перебувають у зоні високого ризику через гендерно зумовлене насильство.

Як подати заявку на отримання допомоги в межах проєкту

Громадяни, які потребують фінансової підтримки, мають заповнити спеціальну анкету. Після цього представники проєкту самостійно зв'яжуться з заявниками.

Уточнити деталі можна за телефонами:

  • +38 050 700 31 77
  • 0 800 3000 17

Як зазначають організатори, проєкт впроваджується за сприяння Міністерства закордонних справ Канади, організацій "Розвиток і мир" (Карітас Канада) та CAFOD (Карітас Англії і Уельсу).

Раніше ми розповідали, хто з українців може отримати понад 10 тис. грн. 

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ЕкономікаДопомогаУкраїна