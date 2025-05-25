Гроші від Канади: хто з українців зможе скористатися допомогою

Фонд Depaul Ukraine запускає нову ініціативу під назвою "Інтегрована підтримка вразливих родин", яка реалізується за фінансової підтримки уряду Канади. У межах цього проєкту передбачені грошові виплати для громадян.

Про це повідомили у пресслужбі фонду на офіційній сторінці у Facebook. Як зазначається, ініціатива від благодійного фонду Depaul Ukraine орієнтована на мешканців Одеси та Одеської області.

Проєкт спрямований на надання комплексної підтримки та допомоги у розв’язанні життєвих труднощів для соціально вразливих родин. Зокрема, йдеться про такі категорії:

сім’ї, де один із батьків сам виховує дитину до 18 років або опікується літніми родичами;

родини, у яких літні чоловіки чи жінки самостійно доглядають за неповнолітніми;

випадки, коли діти до 18 років перебувають під опікою одного з батьків або осіб похилого віку.

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У рамках проєкту родини зможуть отримати доступ до різноманітних послуг залежно від індивідуального рівня вразливості та потреб. Підтримка надаватиметься у центрах допомоги родинам і включатиме:

соціальний супровід із застосуванням кейс-менеджменту;

психологічну допомогу для дітей до 18 років і дорослих;

освітні та розвивальні заходи для неповнолітніх і молоді;

юридичну підтримку;

грошову допомогу багатоцільового характеру;

надання гуманітарних ресурсів;

безпечне житло та супровід для жінок, які перебувають у зоні високого ризику через гендерно зумовлене насильство.

Як подати заявку на отримання допомоги в межах проєкту

Громадяни, які потребують фінансової підтримки, мають заповнити спеціальну анкету. Після цього представники проєкту самостійно зв'яжуться з заявниками.

Уточнити деталі можна за телефонами:

+38 050 700 31 77

0 800 3000 17

Як зазначають організатори, проєкт впроваджується за сприяння Міністерства закордонних справ Канади, організацій "Розвиток і мир" (Карітас Канада) та CAFOD (Карітас Англії і Уельсу).

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