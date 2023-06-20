Десять простих правил, що не можна робити під час грози
В Україні дедалі частіше проходять зливи. Під час грози варто дотримуватися низки правил, які допоможуть запобігти травмуванням.
Погодне явище може застати як на вулиці, так і вдома. UAportal нагадує основні правила поведінки під час зливи.
Під час грози треба зачинити всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу. Протяг може притягнути кульову блискавку.
Найкраще ховатись в автомобілі або в будинку із громовідводом. Втім, машину в жодному разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями. Також в авто треба зачинити вікна, опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду.
Читайте також: Негода у Туреччині: в Анкарі у повітрі літав диван (відео)
Не можна ховатися від грози під деревом, оскільки воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру.
Під час зливи уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі.
Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не треба лягати, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.
Якщо у вас із собою є парасолька, ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди блискавки. Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок, тому не варто користуватися ними в грозу.
Не можна купатися у водоймах. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.
Не телефонуйте з мобільного телефону, адже є велика загроза влучання блискавки.
Нагадаємо, науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!