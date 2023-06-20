Десять простих правил, що не можна робити під час грози

В Україні дедалі частіше проходять зливи. Під час грози варто дотримуватися низки правил, які допоможуть запобігти травмуванням.

Погодне явище може застати як на вулиці, так і вдома. UAportal нагадує основні правила поведінки під час зливи.

Під час грози треба зачинити всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу. Протяг може притягнути кульову блискавку.

Найкраще ховатись в автомобілі або в будинку із громовідводом. Втім, машину в жодному разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями. Також в авто треба зачинити вікна, опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду.

Відео дня

Читайте також: Негода у Туреччині: в Анкарі у повітрі літав диван (відео)

Не можна ховатися від грози під деревом, оскільки воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру.

Під час зливи уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не треба лягати, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.

Якщо у вас із собою є парасолька, ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди блискавки. Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок, тому не варто користуватися ними в грозу.

Не можна купатися у водоймах. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.

Не телефонуйте з мобільного телефону, адже є велика загроза влучання блискавки.

Нагадаємо, науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!