До 150 тисяч гривень підтримки: як молодим українцям скористатися держгрантами

У 2025 році молоді українці можуть долучитися до урядової грантової програми, спрямованої на підвищення їхньої фінансової незалежності. В межах цієї ініціативи передбачено фінансування до 150 тисяч гривень для реалізації власних проєктів.

Інформація про програму опублікована на офіційному сайті Державної служби зайнятості. Мова йде про урядову ініціативу "Власна справа", яка створена для того, щоб допомогти молоді втілити свої бізнес-ідеї та запустити стартап.

Ця програма орієнтована на тих, хто прагне відкрити власну справу, але не має достатніх фінансових ресурсів. Держава надає початкове фінансування, яке можна спрямувати на:

придбання обладнання;

оренду необхідних приміщень;

інші стартові витрати для запуску бізнесу.

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Програму реалізують у співпраці Міністерство економіки України та Державна служба зайнятості.

Хто може долучитися до програми та як це зробити

Участь у грантовій програмі можуть взяти молоді українці віком від 18 до 25 років, які мають бізнес-ідею й готові реалізувати її на практиці.

Для цієї вікової категорії не висувається обов’язкова вимога щодо створення робочих місць – достатньо зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).

У межах проєкту можна отримати фінансування до 150 тисяч гривень на закупівлю обладнання, оренду приміщення та інші стартові витрати.

Через три роки учасники мають можливість повторно подати заявку – цього разу на мікрогрант у розмірі до 250 тисяч гривень. Однак у такому випадку буде обов’язковою умова – створення щонайменше двох робочих місць.

Щоб отримати мікрогрант, необхідно пройти кілька етапів:

подати заявку разом з бізнес-планом (є готові шаблони та покрокові інструкції);

завантажити документи через портал "Дія";

пройти співбесіду в центрі зайнятості;

дочекатися рішення, яке з’явиться в особистому кабінеті "Дії";

підписати договір про надання мікрогранту;

відкрити рахунок для зарахування коштів.

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