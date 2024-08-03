До 40 градусів і вище: в Україну знову йде палюча спека

На Україну знову насувається аномальна спека із Африки. Пік припаде на 5-15 серпня. Західні та південні області України першими зустрінуть спеку.

Такий прогноз озвучив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

"Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 °С і вище", - зазначив він.

"Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34…+38 °С", - додав Кібальчич.

У другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону. "Тому основна частина дощів випадатиме у другій і третій декаді серпня, але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічною діяльністю кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30 – 60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15 – 40 мм. Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки (крім західних областей)", - наголосив синоптик.

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